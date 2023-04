Warum die Verankerung in der Region für Banken so wichtig ist

Plus Die Entwicklung auf dem internationalen Finanzmarkt beobachten auch Banken wie die Raiffeisenbank Schwaben Mitte mit Sorge. Wie sie sich gegen Marktturbulenzen absichern.

Eine "sichere Bank": Diese Redewendung habe er in seiner Kindheit stets mit der Schweiz und ihren Banken in Verbindung gebracht, erinnert sich Helmut Graf. Der 58-Jährige ist heute Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Schwaben Mitte, einer der bedeutendsten Banken in der heimischen Region. Sein Blick richtet sich in diesen Tag auch auf die Bankenturbulenzen in der Schweiz und das Ende der Credit Suisse. Gleichermaßen ist er zuversichtlich, dass eine solide wirtschaftende regionale Bank wie die Raiffeisenbank Schwaben Mitte gewissermaßen das Rüstzeug hat, um für kommende Entwicklungen gewappnet zu sein.

Die Schlagzeilen, die in diesen Tagen in der Fachpublizistik zu lesen sind, lassen einen durchaus nachdenklich stimmen. "Sorge um US-Banken wächst" und "Zins-Stress am Häusermarkt" heißt es da beispielsweise im Handelsblatt. Auch Helmut Graf und sein Vorstandskollege Matthias Kohl berichten von einem massiven Rückgang von Baufinanzierungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen