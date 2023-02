Warum dieses Zeichen der Hilfe so wichtig ist

Plus Mit dem Erlös des Ursberger Adventsbasars werden Hilfsprojekte in vielen Ländern der Welt unterstützt. Möglich gemacht hat dies eine beeindruckende Gemeinschaftsleistung.

24.000 Euro: Das Ergebnis des Adventsbasars des Ursberger Ringeisen-Gymnasiums der St. Josefskongregation ist beeindruckend. Möglich gemacht hat das der große Einsatz, der Enthusiasmus aller am Basar Beteiligten. Sie unterstützen damit Organisationen und Initiativen, die buchstäblich weltumspannend helfen.