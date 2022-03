Warum es für Krumbach finanziell eng wird

Plus Sinkende Steuereinnahmen, hohe Energiepreise: Warum Krumbach dies besonders zu spüren bekommt und welche Entscheidungen jetzt anstehen.

Sie erinnern sich? Als vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges über Sanktionen gegen Russland debattiert wurde, wollte Kanzler Olaf Scholz das Wort Nord Stream 2 gar nicht in den Mund nehmen. In der Krumbacher Kommunalpolitik ist das ein bisschen so mit dem Sportzentrum. In den öffentlichen Sitzungen des Stadtrates war das Neubau-Projekt über Monate hinweg kaum mehr ein Thema. Und jetzt, als der Hauptausschuss des Stadtrates über Krumbachs finanzielle Lage diskutierte (die ist angespannt) dauerte es bemerkenswert lange, bis das Stichwort Sportzentrum fiel. Stadträtin Ursula Bader (CSU) fasste sich schließlich ein Herz und meinte, dass angesichts einer einbrechenden Gewerbesteuer und weiterer finanzieller Probleme der Neubau des Sportzentrums für Krumbach nicht mehr zu schultern sei.

