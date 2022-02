Was dem Konzept der Stadt Krumbach für das Sportzentrum fehlt

Plus Warum das Großprojekt Krumbacher Sportzentrum wohl erheblich teurer wird als geplant und die Stadt die Öffentlichkeit stärker einbinden sollte.

Es war einer von vielen Tagesordnungspunkten im Kreistag. Doch was da besprochen wurde, wird wohl so manche Krumbacherin und manchen Krumbacher aufhorchen lassen. Die Mitglieder des Kreistages sprachen sich einstimmig dafür aus, die Planung für die Generalsanierung der Realschule in Krumbach 2022 auf den Weg zu bringen. Baubeginn könnte Anfang 2024 sein, in zwei bis drei Jahren, also 2026 oder 2027, könnten die Baumaßnahmen abgeschlossen sein. Die Krumbacher Realschule des Landkreises ist Teil des Schul- und Sportzentrums in Krumbach. Dort plant die Stadt bekanntlich den Neubau des Sportzentrums und hofft auf eine Fertigstellung im Jahr 2026.

