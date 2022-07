Was die Krumbacher Stadtplanung leisten muss

Plus Die Nachfrage nach Bauland und Wohnungen ist riesig. Doch wird dies so bleiben? Die Stadtplanung muss rechtzeitig Weichen stellen.

Zwei Wintergärten und drei Garagen: Es gab Zeiten, da war dies die Tagesordnung für eine Sitzung des Krumbacher Bauausschusses. Wie sehr sich dies geändert hat, wurde in der jüngsten Sitzung des Ausschusses auf eine eindringliche Weise sichtbar. Gleich zwei neue Baugebiete (Erweiterung am Reschenberg und nördlich der Ulmer Straße) möchte Krumbach auf den Weg bringen. Dazu wird eine ganze Reihe von Mehrfamilienhäusern im Stadtgebiet gebaut. Die Krumbacher Einwohnerzahl, die lange bei etwa 12.500 Einwohnern stagnierte, nähert sich der 14.000er-Marke.