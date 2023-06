Was die Schließung des Thannhauser Bades bedeutet

Plus Hinter der jüngsten Entwicklung steht auch die Frage der Balance zwischen der Forderung nach maximaler Sicherheit und Eigenverantwortung.

Als Thannhausens Bürgermeister Alois Held über die Schließung des Naturfreibads spricht, ist zu spüren, wie schwer ihm diese Entscheidung gefallen ist. Wie geht es mit dem Bad weiter? Wohl gar nicht mehr. Es ist höchst fraglich, dass das Thannhauser Naturfreibad jemals wieder öffnen wird. Im Raum steht gar ein "Rückbau" der Anlagen rund um das Wasser wie etwa Sprungturm, Rutsche oder auch Kiosk. Jahrzehntelang war das Naturfreibad bei vielen Menschen aus Thannhausen ein geschätzter sommerlicher Anziehungspunkt. Und nun ein "Rückbau" zu einem Weiher? Es ist eine geradezu absurde Vorstellung. Aber Held blieb angesichts deutscher "Vorschriftengründlichkeit" wohl keine andere Wahl.

Wenn dann vielleicht irgendwann einmal Baumaschinen mit schweren Werkzeugen anrücken und Sprungturm und Rutsche zerstören, nichts übrig lassen von dem, was einmal das Naturfreibad war, wird sich so mancher wohl wehmütig an schöne Erlebnisse in diesem besonderen Bad erinnern. Aber zugleich steht die Frage im Raum, warum etwas, was über einen so langen Zeitraum möglich war, jetzt nicht mehr möglich sein soll.

