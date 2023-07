Bundesweite Reform: Was für die Klinik Krumbach jetzt wichtig ist

Plus Die Klinikreform stellt das Krankenhaus in Krumbach vor Herausforderungen. Dabei spielt ein Tandem eine ganz maßgebliche Rolle.

Robert Wieland ist als Vortragsredner gerade sehr gefragt, oft referiert der Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach an einem Abend gleich mehrfach über das schwierige Thema Klinikenreform. Dabei muss er auch sich hartnäckig haltende Gerüchte entkräften wie etwa, dass die Krumbacher Klinik ein "Altenheim" werde. Mit Blick auf eine zunehmend eng werdende Finanzlage und den großen Personalmangel im Gesundheitsbereich ist seine Aufgabe, die Kliniken Krumbach und Günzburg fit für die Zukunft zu machen, alles andere als leicht. Doch wenn Wieland seine Pläne für eine Schwerpunktbildung in den Kreiskliniken im Detail erläutert, gibt es in der Regel für dieses Konzept eine große Zustimmung.Auch die Krumbacher Klinik spielt in diesem Konzept weiterhin eine wichtige Rolle.

Für Senioren soll es in Krumbach verbesserte Behandlungsmöglichkeiten geben

Der Anker für das Krumbacher Krankenhaus ist gewissermaßen das enge Zusammenwirken zwischen den Bereichen muskuloskelettale Gesundheit/Chirurgie und Akutgeriatrie/Altersmedizin in einer Art Tandem. Dies soll vor allem durch Krankheiten mehrfach belasteten Seniorinnen und Senioren deutlich verbesserte Behandlungsmöglichkeiten eröffnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

