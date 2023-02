Was für die Kreiskliniken Krumbach und Günzburg jetzt wichtig ist

Plus Bund und Länder ringen um die Krankenhausreform. Wie ein befürchteter "Kahlschlag" abgewendet werden könnte.

Von einer "Schneise der Verwüstung" spricht der bayerische Landkreistagspräsident Thomas Karmasin mit Blick auf mögliche Folgen der Klinikenreform. Es sind drastische Worte, die einen nachdenklich stimmen mit Blick auf das, was da kommen könnte. Ähnlich sieht es auch Robert Wieland, der Vorstand des Kommunalunternehmens Kreiskliniken Günzburg-Krumbach. "Sollte die Reform wie von der Regierungskommission vorgeschlagen eins zu eins umgesetzt werden, würde das unsere Standorte in Günzburg und Krumbach massiv schwächen."