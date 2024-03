Raiffeisenbank Schwaben Mitte: Was heimische Banken jetzt leisten können

Plus Die Raiffeisenbank Schwaben Mitte legt einmal mehr ein ausgezeichnetes Ergebnis vor. Welche Botschaft in dieser krisenhaften Zeit wichtig ist.

Das Jahresergebnis der Raiffeisenbank Schwaben Mitte für 2023 ist beachtlich. Einmal mehr hat die Bank grundsolide Zahlen vorgelegt, was in diesen Krisenzeiten alles andere als selbstverständlich ist. Doch der Vorstand mit Helmut Graf und Matthias Kohl beobachtet auch mit einer gewissen Sorge die wirtschaftliche Entwicklung der Region, die in so manchem Bereich durchaus Anlass zur Sorge gibt.

Da ist natürlich der zum Teil massive Einbruch im Bausektor. Viele Menschen, die gerne das Projekt Eigenheim verwirklichen würden, merken, dass es finanziell nicht geht, dass es für sie einfach zu teuer ist. In Firmen, die dem Bausektor nahestehen, entwickelt sich die Auftragslage mitunter problematisch.

