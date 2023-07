Was Krumbach bei der Kita-Planung jetzt braucht

Plus In Krumbacher Nachbargemeinden geht es mit dem Kita-Bau zügig voran. In der Stadt gibt es da einigen Nachholbedarf. Ein Kommentar.

Neue Kita-Plätze im Feuerwehrhaus Edenhausen, Kauf von Containern oder mobilen Kindergartenwägen, mehr Nachmittagsbetreuung: Als es um die rund 100 in Krumbach fehlenden Kita-Plätze ging, wurde im Krumbacher Stadtrat über ein ganzes Bündel von möglichen Lösungsansätzen debattiert. Aber was kam am Ende heraus: Eine Umfrage (zur Nachmittagsbetreuung) soll es geben und es sollen eventuell rund 40 Plätze mehr im Bereich von Waldkindergärten eingerichtet werden. Da hätte es an Beschlüssen und konkreten Maßnahmen schon ein bisschen mehr sein dürfen.

Denn die Stadt schreibt selbst, dass es bei der Einrichtung von Waldkindergärten einen regelrechten Boom gebe. So ist mit erheblichen Lieferzeiten zu rechnen. Als Datum wurde der 1. September 2024 genannt.

