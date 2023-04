Wasserwacht am Oberrieder Weiher: Ehrenamtliches Engagement beeindruckt

Plus Am Oberrieder Weiher bei Breitenthal wird nach jahrzehnterlanger Planung eine Wachstation gebaut. Warum gibt es für das Projekt keine ausreichende Förderung?

Endlich geht es los mit dem Bau der Wachstation am Oberrieder Weiher, einem der beliebtesten und schönsten Badeseen in unserer Region. Der Wunsch nach dem Gebäude ist seitens der Frauen und Männer von der Wasserwacht schon Jahrzehnte alt. Sich jetzt gegenseitig auf die Schultern zu klopfen, dass das Projekt endlich umgesetzt wird, ist sicherlich gerechtfertigt. Dennoch bleibt die Frage, warum der Spatenstich erst jetzt im Jahr 2023 erfolgen konnte.

Man kann ein solches Projekt nicht von heute auf morgen auf die Beine stellen, das ist klar. Es müssen viele Dinge geklärt werden – etwa Grundstücks- und Eigentumsverhältnisse oder Baugenehmigungen, der Natur- und Brandschutz. Das eigentliche Problem war und ist immer noch die Finanzierung. Es macht schon nachdenklich, wenn in einem reichen Land wie Deutschland Rettungskräfte für eine Wachstation an einem sehr frequentierten Badesee auf Spendengelder angewiesen sein müssen. Die Finanzierung steht immer noch nicht komplett. Warum gibt es für solch wichtige Einrichtungen keine groß angelegten Förderprogramme?