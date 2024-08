Welche Perspektive es für die Firma Lingl gibt

Er ist in einem Alter, in dem er sozusagen seine Rente genießen könnte. Doch der 65-jährige Hermann Frentzen ist einfach, wie er es selbst formuliert hat, „gerne unternehmerisch tätig“. So ist er im Frühling bei der Krumbacher Traditionsfirma Lingl als Mehrheitsgesellschafter eingestiegen. Lingl befand sich bekanntlich in schwierigem Fahrwasser. Doch Frentzen ist es offensichtlich gelungen, Lingl „Stabilität zu verleihen“, wie dies beispielsweise Günter Frey, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Neu-Ulm-Günzburg anerkennend formuliert.

Peter Bauer