Welche Perspektive Krumbach im Jahr 2022 hat

Plus Die Stadt hat mit Sportzentrum, neuem Kinderhort und der Grundschulerweiterung einige Großprojekte zu schultern. Es gibt eine Reihe von Unwägbarkeiten.

Eine Satzung zur Aufhebung einer Satzung? Episoden dieser Art in Stadt- und Gemeinderäten könnten durchaus als Steilvorlage für Kabarettisten dienen. Keine Straßenreinigungsgebühr mehr ab 2022? Der Krumbacher Stadtrat musste da in seiner Jahresschluss-Sitzung tatsächlich eine Satzung zur Aufhebung der entsprechenden Satzung beschließen. Doch das war nur eine für den einen oder anderen vielleicht humorvolle Randepisode zum Jahresfinale der Krumbacher Kommunalpolitik.