Welcher „Zukunftsschlüssel“ für die Krumbacher Klinik wichtig ist

„Rettet den Kreißsaal in Krumbach!“ Das Anliegen der aktuellen Online-Petition auf dem Portal „Change.org“ ist mit deutlichen Worten formuliert. Bereits wenige Tage nach dem Start der Online-Aktion gibt es dort Tausende Namenszeichnungen. Das ist eine beachtliche Zahl und sie zeigt, wie wichtig den Menschen in Krumbach und Umgebung die Geburtshilfe in der Krumbacher Klinik ist. Doch die gut gemeine Initiative dürfte chancenlos sein. Zu groß sind der „Druck der Zahlen“ und die massiven Strukturveränderungen im Klinikbereich, die mit den Reformplänen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach verbunden sind.

