Wenn es bei der Alarmierung des Rettungsdienstes "keinen Respekt" mehr gibt

Plus Die Bereitstellung eines neuen Rettungswagens für den Kreis Günzburg und das Unterallgäu macht auch auf eine bedenkliche gesellschaftliche Entwicklung aufmerksam.

Die Notfallnummer 112 sei früher mit "mehr Respekt" behandelt worden. Der Günzburger BRK-Kreisvorsitzende Hans Reichhart sen. umschreibt mit ernstem Gesichtsausdruck eine Entwicklung, die in der Tat nachdenklich stimmt. Auch in der Region nutzen offenbar immer mehr Menschen den Notruf für Fälle, die gar keine Notfälle sind. Das treibt die Kosten für die medizinische Versorgung in die Höhe.

Rund ein Drittel der Notrufe seien gar nicht notwendig, sagt Reichhart. Die Verantwortlichen für die Rettungseinsätze beschreiben Fälle von Magenverstimmungen oder Ähnlichem, bei denen nicht am nächsten Tag der Hausarzt aufgesucht, sondern der Rettungsdienst alarmiert wurde. Die Rettungskräfte sind dann "blockiert", aber an anderen Stellen würden sie möglicherweise dringend gebraucht.

