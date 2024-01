Wenn Kinder demonstrieren: Protestform, die für Diskussionen sorgt

Plus In Krumbach fand eine Bauern-Kinderdemo statt. Damit steht auch die Frage im Raum, ob diese Art des Protests bei einem solch komplexen Thema angemessen ist.

Ein Bundespräsident, der mit deutlichen Worten aktuelle Entwicklungen der Tagespolitik kommentiert? Das ist selten in der politischen Tradition der Republik. Und damit gleichermaßen ein Signal, das nachdenklich stimmt. In einem großen Interview mit der Süddeutschen Zeitung spricht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über die sinkende Glaubwürdigkeit der Bundesregierung, von "internem Streit, der nach außen dringt". Steinmeier hält "mehr Präsenz im ländlichen Raum" für "dringend erforderlich". Das Ansehen der Ampel-Regierung ist auf einem Tiefpunkt angelangt, protestierende Landwirte prägen auch in unserer Region den Alltag. Doch der Unmut vieler Menschen reicht mittlerweile weit über das Thema Landwirtschaft hinaus. Aber wie weit kann bei berechtigtem Ärger der Protest gehen? Wie ist das mit Kindern bei Demonstrationen wie jetzt in Krumbach und mittlerweile vielen anderen Orten in Deutschland zu sehen?

Ein Motiv, das auch Literaten fasziniert hat

Kinder, die gewissermaßen die "Welt retten": Dieses Motiv hat bekanntermaßen auch Literaten immer wieder fasziniert. Man denke etwa an Michael Endes Roman "Momo", die Geschichte eines kleinen Mädchens mit einem dunklen Lockenkopf, das furchterregenden grauen Männern die Stirn bietet und den Menschen ihre gestohlene Zeit zurückbringt. Aber die Wirklichkeit ist halt dann doch ein wenig komplizierter.

