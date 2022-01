Wofür die Geschichte des Krumbacher Freibads steht

Plus Vor 60 Jahren wurde das Krumbacher Freibad gebaut. Es ist ein Jubiläum, das heuer wohl kaum so richtig gefeiert werden kann. Doch es bleibt eine beeindruckende Botschaft.

Ein großes Jubiläum für das Krumbacher Freibad? Werkleiter Martin Strobel wirkt zunächst etwas überrascht, als im Telefongespräch dieses Stichwort fällt. Jubiläen werden in der Regel im Rahmen von größeren Veranstaltungen gefeiert. Doch genau das wirkt in diesen nicht enden wollenden Corona-Zeiten regelrecht wie eine Art fremde Welt.