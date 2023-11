Zivilcourage: Bei sich abzeichnenden Familiendramen schnell handeln

Plus Eine Mutter stirbt schwer verletzt vor den Augen ihrer Kinder. Die juristische Schuld ist längst geklärt. Trotzdem bleiben Fragen unbeantwortet. Ein Kommentar.

Das Familiendrama im Landkreis Günzburg, in dem eine Mutter vor den Augen ihrer Kinder zu Tode kam, wirft nicht nur Fragen nach möglichen Versäumnissen der Behörden auf. Staatliche Institutionen wie Polizei oder Jugendamt können nicht omnipräsent sein, sie können solche Tragödien in der Regel nicht vorhersehen. Daher muss die Zivilgesellschaft wachsam sein und bei Bedarf schnell eingreifen.

Das Jugendamt wurde von einer besorgten Angehörigen vor Jahren auf mögliche Gefahren in der Familie hingewiesen. Eine einmalige Gefährdungsmitteilung garantiert aber keine stichprobenartigen Besuche oder Überprüfungen durch das Jugendamt noch Jahre später. Die Behörde konnte die Tragödie nicht verhindern, da es keine akuten Hinweise gab. Übrig bleibt die juristische Schuldfrage, die bereits beantwortet ist. Der Vater musste ins Gefängnis.