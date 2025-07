Kraftprotze im Erdreich: Wenn die Hölle auf Rädern durchs Breitenthal rollt

Am Wochenende steht das Sportstadion in Breitenthal im Mittelpunkt des Tractor-Pulling-Geschehens. Und das in diesem Jahr gleich in zweierlei Hinsicht: Einerseits werden die bis zu 9000 PS starken Renntraktoren beim siebten Lauf zur Deutschen Meisterschaft den Boden im Stadion erzittern lassen. Andererseits feiert das Pulling-Team-Allgäu sein 25-jähriges Bestehen. Im vergangenen Jahr wurde das legendäre Event kurzfristig wegen schlechter Wetterbedingungen abgesagt.

