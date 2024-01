Landkreis Günzburg

Nicht nur Wurstsemmeln umsonst: So unterstützen Betriebe "ihre" Landwirte

Plus Erneut gingen am Montag Hunderte Landwirte auf die Straße und legen den gesamten Berufsverkehr im Kreis Günzburg lahm. Doch dieses Mal war etwas anders.

Von Sophia Huber, Mira Herold-Baer

Bis zum frühen Montagmorgen war es ungewiss, was da auf den Landkreis Günzburg zurollt. Sicher nur eins: Die Bauern werden (wieder) auf die Barrikaden gehen. Schon im Vorfeld rumorten Gerüchte in den sozialen Medien: Straßen dicht, Metzger geschlossen, Bäckereien zu. Letzteres trat nicht ein – dennoch herrschte erneut Ausnahmezustand im Landkreis.

Es riecht stark nach Diesel, lautes Hupen hört man in der gesamten Stadt, selbst kleinere Straßen sind dicht: So viel Verkehr ist in der Krumbacher Innenstadt an einem Montagvormittag selten. Neben KRU und GZ-Kennzeichen sind auch Fahrzeuge mit Biberacher, Dachauer oder sogar Altöttinger Kennzeichen unterwegs. Sie alle haben ein Ziel: Protest.

