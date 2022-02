Leserfotos lassen Erinnerungen an den Fasching im Kreis Günzburg aufleben

Der Fasching ist auch ein besonderes Spiegelbild der Geschichte. Fotos unserer Leserinnen und Leser zeigen, wie im Kreis Günzburg einst Fasching gefeiert wurde.

„Wien, wie es einst war“ lautete das Motto des Balls 1934 in der Günzburger Turnhalle. „Wie es einst war ...“: das sind im Jahr 1934, als die Terrorherrschaft der Nazis an ihrem Beginn steht, durchaus bemerkenswerte Worte. Immer mehr sollte der Fasching von den Nazis für ihre Zwecke vereinnahmt werden. Unsere Leserbilderaktion über den „Fasching anno dazumal“: Sie ist auch ein Streifzug durch die Windungen und Wendungen der Geschichte.