Razzien in Krumbach und Unterallgäu: 350 Einsatzkräfte durchsuchen Firmen

350 Einsatzkräfte durchsuchen derzeit Firmen in Krumbach, Ellzee und dem Landkreis Unterallgäu. Es geht um gefälschte Pässe und illegale Anstellungen im großen Stil.

Am Mittwochmorgen ab 8 Uhr versammelten sich in Krumbach auf dem Parkplatz des Stadtsaals zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und des Zolls, im Saal wurde ein Einsatzzentrum eingerichtet. Auf Nachfrage der Redaktion wollte die Polizei zu diesem Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Auskunft erteilen. Etwa eine Stunde später, rückte Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben/West, der selbst im Lagezentrum vor Ort ist, erste Informationen heraus: Mehrere Objekte im Landkreis Günzburg und Landkreis Unterallgäu wurden um 9 Uhr zeitgleich durchsucht und mehrere Hauptverdächtige festgenommen.

Durchsuchungen in Krumbach, Ellzee, Mindelheim und Bad Wörishofen

Der Einsatz läuft noch, derzeit werden in zwei Firmen in Krumbach und jeweils einer Firma in Ellzee, Mindelheim und Bad Wörishofen mögliche Beweise sichergestellt. Es geht um Handel mit gefälschten Ausweisen, illegale Einreise und Steuerbetrug in einer noch unbekannten Anzahl. Laut Polizei gibt es fünf Hauptbeschuldigte, eine Frau und vier Männer. Die Frau soll Mitarbeiterin des Landratsamts Günzburg sein.

Die Einsatzkräfte durchsuchen auf richterliche Anordnung des Amtsgerichts Memmingen hin insgesamt sieben Firmen sowie die Wohnräume von 23 weiteren Beschuldigten in mehreren Gemeinden und Städten. Den Durchsuchungen voraus gingen umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen und des Hauptzollamts Augsburg.

Polizei durchsucht Firmen: Es geht um gefälschte Ausweise

Laut Polizei lautet der Vorwurf: Bürger aus Drittstaaten, die keine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis haben, sollen mit falschen EU-Pässen versorgt und über eine Leiharbeitsfirma bei mehreren Firmen angestellt worden sein. Außerdem soll es um banden- und gewerbsmäßigen Urkundenfälschung, des Einschleusens von Ausländern sowie des Vorenthaltens sowie Veruntreuens von Arbeitsentgelt. Die Polizei wird im Laufe des Tages weitere Informationen über den noch laufenden Einsatz geben. (mit AZ)

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.