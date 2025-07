Kreisstraße GZ8 südlich Mindelzell am Donnerstag gesperrt

Nachdem das Staatliche Bauamt Krumbach Mitte Juni bereits Vorarbeiten an der Kreisstraße GZ8 südlich von Mindelzell durchgeführt hat, steht am kommenden Donnerstag, dem 10. Juli, die angekündigte Fahrbahninstandsetzung an. Für die Arbeiten wird die Kreisstraße voll gesperrt.

Fahrbahninstandsetzung an der Kreisstraße GZ8 bei Mindelzell durch das Staatliche Bauamt Krumbach

Der Fahrbahnbelag der Kreisstraße zwischen Mindelzell und der Landkreisgrenze weist alterungsbedingte Oberflächenschäden auf. Um den Schadensfortschritt zu stoppen und den Fahrbahnbelag nachhaltig instandzusetzen, lässt das Staatliche Bauamt Krumbach durch die Firma BABIC eine Oberflächenbehandlung durchführen. Dabei wird auf den vorhandenen Fahrbahnbelag eine neue, dünne Schutzschicht, bestehend aus einem Splitt-/Haftklebergemisch, aufgebracht. Dieses einfache Sanierungsverfahren kann schnell und kostengünstig umgesetzt werden, versiegelt die Fahrbahnoberfläche und verlängert dadurch die Lebensdauer der Straße. Bei guter Witterung werden die Sanierungsarbeiten an einem Tag abgeschlossen und die Strecke anschließend wieder freigegeben.

Die Umleitung erfolgt ab Mindelzell nach Westen über die Kreisstraße GZ7 nach Niederraunau und weiter über die Bundesstraße B16 nach Süden – und umgekehrt. Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet alle Verkehrsteilnehmer und betroffenen Anlieger um Verständnis für die mit der Sperrung verbundenen Verkehrsbehinderungen und um ein rücksichtvolles Fahrverhalten auf der Umleitungsstrecke. (AZ)