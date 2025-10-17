Spezialwerkzeug der Feuerwehr gestohlen: Um Geldautomaten zu knacken?

Ein gezielter Einbruch, der von langer Hand von Kriminellen geplant wurde? Das könnte tatsächlich in Ziemetshausen passiert sein. Von Mittwoch auf Donnerstag ist in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 9.10 Uhr ins Feuerwehrhaus in der Gewerbestraße eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, wurden aus einem Feuerwehrfahrzeug mehrere Rettungswerkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden wurde mit rund 22.000 Euro angegeben. Zeugen, die Hinweise zu diesem Einbruchdiebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-111 zu melden.

Bürgermeister Ralf Wetzel teilt mit, dass Ausrüstungsgegenstände gestohlen wurden. Er möchte sie unverzüglich ersetzen, auch der Sachschaden werde sofort repariert.

Kriminelle durchforsten gezielt das Internet nach akkubetriebenem Feuerwehrgerät

Kreisbrandrat Stefan Müller berichtet, dass diese Geräte - es handelt sich um einen elektrobetriebenen Rettungssatz mit Schere und Spreizer - besonders begehrt im Bereich der organisierten Kriminalität seien. Das sei ein bundesweites Problem, den Landkreis Günzburg habe es jetzt zum ersten Mal getroffen. Müller erstellt ein Rundschreiben an alle Feuerwehren im Landkreis, in welchem er seine Kolleginnen und Kollegen davor warnt, Feuerwehrgerät in den sozialen Medien zu posten. Denn, wie es ihm die Polizei berichtet habe, durchforsteten Kriminelle systematisch Pressemitteilungen und Social-Media-Posts von Feuerwehren im Internet. Werde darauf Gerät gezeigt, das ihr Begehren weckt, würde dort ganz gezielt eingebrochen.

Die Einbrecher ließen die Getränkekasse in Ziemetshausen unangetastet

Und in Ziemetshausen handelte es sich um einen gezielten Einbruch. Das könne man daran sehen, dass nur dieses Gerät entwendet worden sei. Die Getränkekasse hingegen sei unangetastet geblieben. Der Rettungssatz sei direkt vom Feuerwehrfahrzeug „heruntergestohlen“ worden, erklärt Müller. Das Besondere an dem Gerät in Ziemetshausen sei, dass es ohne ein Extra-Aggregat, mit einem Akku betrieben werde. Dieses kann ohne großen Aufwand transportiert werden. Die Feuerwehr benötigt es im technischen Hilfeeinsatz bei Unfällen, wenn Autowracks geöffnet werden müssen, um eingeschlossene Menschen zu befreien. Natürlich könne so ein Gerät auch Wohnungstüren öffnen oder Geldautomaten. Einen Fall, in dem so ein Werkzeug bei einem Einbruch verwendet worden sei, habe es offenbar vor einiger Zeit in einer Tankstelle in Leipheim gegeben, so Müller. Für diese Geräte gebe es zwei Schwarzmärkte. Zum einen im Bereich von Kriminellen, die Einbrüche begehen wollen, und zum anderen in Osteuropa, so der Kreisbrandrat im Gespräch mit der Redaktion.

Icon vergrößern Die Frontalansicht am Feuerwehrgebäude. Auch an der Eingangstür wurde die Scheibe beschädigt. Foto: Edwin Räder Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Frontalansicht am Feuerwehrgebäude. Auch an der Eingangstür wurde die Scheibe beschädigt. Foto: Edwin Räder

Besonders bitter sei, dass Schere und Spreizer der Feuerwehr nun im technischen Rettungseinsatz nach Verkehrsunfällen fehlen würden. Das Gerät im Wert von 15.000 bis 20.000 Euro werde zwar nachbestellt, aber es sei nur mit Glück sofort lieferbar, meint Stefan Müller. Für einen Menschen, dem man in der Zwischenzeit nach einem Unfall helfen müsse, sei das dann möglicherweise tragisch.