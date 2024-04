Krumach, Breitenthal, Mindelzell, Maria Vesperbild

Predigt: "Ostern ist kein Opium für's Volk"

Klaus Bucher entzündet das Licht der Osterkerze in der Osternacht in Breitenthal. Er plädierte für Weihrauch statt Kiffen, auch wenn Ostern kein Opium für's Volk sei.

Plus Was in den Osterpredigten von Dekan Bucher, Prälat Gschwind, Pfarrer Baur, Wallfahrtsdirektor Menzinger sowie Pfarrer Ritter wichtig war.

Von Annegret Döring

Ein gesegnetes Osterfest wünschten die Pfarrer der verschiedenen Gemeinden Mittelschwabens den Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern am wichtigsten christlichen Fest in den Gottesdiensten. Die Redaktion hat zum Nachlesen einige Gedanken aus den Osterpredigten aus Krumbach, Breitenthal, Mindelzell und Maria Vesperbild zusammengefasst.

Die Haschisch-Legalisierung, die pünktlich zu Ostern in Deutschland gekommen ist, den Philosphen Nietzsche und Ostern bringt Dekan Klaus Bucher in seiner Osterpredigt in Breitenthal zusammen. Nietzsche schreibe in seiner Autobiografie aus eigener Erfahrung: "Wenn man von einem unerträglichen Druck loskommen will, so hat man Haschisch nötig." Da gerade der Osterhase dieses Geschenk ins Nest lege, dränge sich die Frage auf, ob der Druck auch deswegen so unerträglich geworden sei, weil der Osterhase dem Auferstandenen den Rang abgelaufen habe. Weniger als 20 Prozent der Deutschen glaubten laut Umfragen traut an die Auferstehung der Toten. Wir seien gerade Zeitzeugen, wie das Christentum in Deutschland sich auflöse. Wer keinen Weihrauch nicht mehr einatme, dem helfe vielleicht der Joint, so Bucher. Ein gegenteiliges Rezept habe Dietrich Bonhoeffer, der sagte: „Wer Ostern kennt, braucht nicht zu verzweifeln.“ Dennoch sei Ostern ist kein Opium für's Volk. Menschen, die Ostern kennen, würden nicht auf ein besseres Jenseits warten, sondern würden mithelfen, dass das Diesseits besser werde. Wer an Osterm Weihrauch einatme, der verneble sich nicht den Verstand, sondern sehe die Welt im Licht der Ostersonne. So plädiere er für "mehr Weihrauch, statt Kiffen", so Bucher.

