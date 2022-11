12.000 Euro Schaden bei Zusammenstoß in Krumbach

Eine 83-Jährige übersieht in Krumbach die Vorfahrt an einer Kreuzung und stößt mit einem anderen Auto zusammen. Der entstandene Schaden ist enorm.

Am Samstagvormittag sind zwei Autos an der Kreuzung der Robert-Steiger-Straße und der Liechtensteinstraße zusammengestoßen, weil eine 83-Jährige die Vorfahrt missachtet hatte. Die Dame fuhr auf der Robert-Steiger-Straße in Richtung Süden und missachtete die Vorfahrt, als sie die Liechtensteinstraße überquerte. Die Ampel dort war außer Betrieb, Schilder weisen aber daraufhin, die Vorfahrt zu beachten. Ein Auto, das Richtung Westen fuhr, übersah die Frau.

Beide Autos stießen zusammen, der Wagen der 83-Jährigen kam erst auf dem anliegenden Grundstück zum Stillstand. Beide Autos mussten laut Polizei abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt 12.000 Euro. Außer den Autos ist noch ein Gartenzaun kaputtgegangen, die Insassen der Autos verletzten sich nicht. (AZ)