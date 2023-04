125 Euro teure Taxifahrt nach Krumbach: Junge Frau bezahlt nicht

Eine junge Frau lässt sich mit dem Taxi von Augsburg nach Krumbach fahren. Dort angekommen gibt sie an, Geld abzuholen und verschwindet.

Am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr ließ sich laut Polizeibericht eine 20 Jahre alte Frau mit einem Taxi von Augsburg nach Krumbach fahren. In Krumbach angekommen, bat die Passagierin den Taxifahrer, an einer Bank in der Luitpoldstraße anzuhalten, damit sie den Fahrpreis von rund 125 Euro von ihrem Konto abheben kann. Nachdem die Dame das Taxi verließ, kehrte sie nicht wieder zurück. Nach einer gewissen Wartezeit, erstattete der Taxifahrer Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die Angabe zur Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)