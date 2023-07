13-Jährige wird von unbekanntem Mann in Krumbach belästigt

Zeugen sucht die Polizei zu einem unsittlichen Vorfall am Samstagnachmittag zwischen Stadtgarten und Lichtensteinstraße in Krumbach.

Am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, hielten sich zwei 13-jährige Mädchen auf dem Fußweg zwischen dem Stadtgarten und der Lichtensteinstraße in Krumbach auf. Dort trafen sie auf einen bislang unbekannten Mann, berichtet die Polizei. Dieser näherte sich einer der beiden 13-Jährigen und berührte sie unsittlich. Anschließend entfernte sich der Mann in Richtung Stadtgarten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Polizeistreifen konnte der Täter nicht mehr festgestellt werden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, kräftig, osteuropäische Erscheinung, etwa 160 bis 165 Zentimeter groß mit auffälligen Pickeln im Gesicht und Drei-Tage-Bart. Er trug ein blaues T-Shirt mit Aufdruck und eine kurze, blaue Jeanshose. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)