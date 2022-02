Krumbach

13:52 Uhr

14.000 Blechschaden bei Verkehrsunfall in Krumbach

Drei Fahrzeuge waren am Mittwochmorgen in Krumbach in einen Verkehrsunfall verwickelt.(Symbolfoto)

Drei Autos waren am Mittwochmorgen in den Unfall nahe der Berufsschule in Krumbach verwickelt. Allesamt wurden sie von jungen Frauen gesteuert. Was genau geschah.

Rund 14.000 Euro Blechschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Lichtensteinstraße in Krumbach entstanden. Wie die Polizei berichtet, waren an dem Unfall gegen 7.55 Uhr auf Höhe der Berufsschule drei Fahrzeuge beteiligt , die aufeinander auffuhren.. Zur Unfallzeit waren drei Autofahrerinnen mit ihren Fahrzeugen auf der Lichtensteinstraße in Richtung Westen unterwegs. Bei der Berufsschule hielten die ersten beiden Wagen verkehrsbedingt an. Eine dritte, 20-jährige Autofahrerin bemerkte dies laut Polizei zu spät und fuhr auf den Pkw der vor ihr stehenden 20-Jährigen auf. Deren Fahrzeug wurde durch den Aufprall auf den vor ihr stehenden Pkw einer 21-Jährigen geschoben. Zwei Autos mussten anschließend abgeschleppt werden.

Themen folgen