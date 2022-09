160 Jahre Feuerwehr Krumbach: Das Ziel ist gleich geblieben

Von Hans Bosch - vor 19 Min. Artikel anhören Shape

Wie schon vor 160 Jahren will die Krumbacher Feuerwehr Menschen in Not helfen und deren Hab und Gut schützen. Doch längst nicht mehr mit Feuerhaken und ledernen Kübeln.

"Seit Jahrhunderten ist die Krumbacher Stadtgeschichte eng und unzertrennbar mit der Entwicklung seiner Feuerwehr verbunden. Bei vielen Bränden, Hochwasser und Unfällen ist sie gefordert. Auch viele weltliche und kirchliche Feste und Feiern sichert die Feuerwehr bis heute ab und wertet diese mit Ehrenabordnungen auf." Auf diesen Nenner brachte Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer in seinem Grußwort die Arbeit der heimischen Wehr bei der Herausgabe der von Walter Gleich verfassten 440-seitigen Vereinschronik vor wenigen Jahren. Heuer kann die Wehr ihr 160-jähriges Bestehen feiern.

