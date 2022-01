Krumbach

17-jähriger angehender Erzieher von der Fachakademie Krumbach veröffentlicht Roman

Der 17-jährige Marco Egger, der derzeit eine Ausbildung an der Fachakademie Krumbach macht, hat seinen ersten Roman veröffentlicht.

Plus Mit nur 17 Jahren hat Marco Egger aus Mickhausen seinen Traum verwirklicht: Sein erster Roman ist seit Mitte Dezember im Buchhandel erhältlich. Wie es dazu kam.

Von Sandra Haupt

Seitdem Marco Egger 13 Jahre alt ist, arbeitet er an seinem ersten großen Projekt. Sein Ziel: Er möchte seine Ideen für einen Fantasyroman auch auf dem Papier verwirklichen. Das hat der inzwischen 17-Jährige nun geschafft. Der auszubildende Erzieher an der Fachakademie Krumbach kann stolz sein eigenes Buch in den Händen halten. Doch der Weg dahin war nicht einfach.

