17-Jähriger fährt in Krumbach ohne Führerschein herum

Eine ziemliche Dummheit hat ein Jugendlicher begangen. Die Polizei erwischte ihn beim Ffahren ohne Führerschein. Doch er hat mehr auf dem Kerbholz.

Am Freitag gegen 12.30 Uhr ist ein Auto in der Hürbener Straße in Krumbach einer Kontrolle unterzogen worden. Die Beamten der Polizeiinspektion Krumbach bemerkten, dass bei dem Wagen hinten kein Kennzeichen und vorne ein Kennzeichenschild ohne Zulassungsstempel angebracht war.

Weiterhin war der 17-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Anfangsverdachts des Kennzeichenmissbrauchs, eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, so die Polizei in ihrem Bericht.