18-Jähriger alkoholisiert in Krumbach am Steuer erwischt

In den frühen Morgenstunden am Sonntag fährt ein junger Mann alkoholisiert durch Krumbach und wird von der Polizei angehalten.

Am Sonntagmorgen gegen 2.15 Uhr ist ein 18-Jähriger in Krumbach mit einem Atemalkoholwert von 1,0 Promille am Steuer erwischt worden. Die Polizei führte eine Routinekontrolle durch und bemerkte den Alkoholgeruch des 18-Jährigen. Anschließend führten die Beamten den Test durch. Den Mann erwartet nun eine Bußgeld und ein Fahrverbot. (AZ)