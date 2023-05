18-Jähriger beleidigt Polizisten in Krumbach

Er beleidigt und bedroht Polizisten in Krumbach und wil seine Identität nicht feststellen lassen. Darum muss ein junger Mann mit auf die Polizeistation.

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Krumbach zunächst zur Mitteilung über eine Körperverletzung im Bereich einer Gaststäte am Marktplatz. Im Rahmen der Fahndung nach dem flüchtigen Täter wurde dabei in der Heinrich-Sinz-Straße ein Mann kontrolliert, der sich auffällig beim Anblick der Polizei verhielt.

Im Laufe der Kontrolle verweigerte der junge Mann, welcher laut Polizei offensichtlich stark unter Alkoholeinfluss stand, die Angaben seiner Personalien und fing an, die eingesetzten Beamten zu beleidigen. Da er sich zunehmend aggressiv verhielt, die Beamten fortwährend beleidigte und bedrohte und Widerstand gegen die Maßnahmen leistete, wurde er zur Polizei Krumbach gebracht, wo schließlich seine Identität geklärt werden konnte. Danach konnte der 18-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands, Bedrohung und Beleidigung, so die Polizei (AZ).