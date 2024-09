Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Sonntag die Burgauer Straße in Krumbach und wollte an der Einmündung zur Hans-Lingl-Straße nach rechts abbiegen. Beim Abbiegevorgang geriet er dann laut Polizei auf regennasser Fahrbahn auf die Verkehrsinsel. Dort touchierte er ein Verkehrszeichen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 5000 Euro. (AZ)