19-Jährige fährt Auto in Krumbach an und flieht

Ein Zeuge beobachtet in Krumbach einen Unfall und will die flüchtende Verursacherin anhalten, doch die fährt einfach weiter.

Am frühen Sonntagnachmittag parkte die Fahrerin eines Autos rückwärts auf dem Gelände einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Krumbach aus und touchierte dabei einen geparkten Pkw. Dies wurde nach Angaben der Polizei durch einen Zeugen beobachtet und die Fahrerin auch darauf angesprochen. Diese fuhr jedoch trotzdem, ohne sich weiter um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, weiter. Die 19-jährige Fahrerin konnte im Nachgang von der Polizei ermittelt werden. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)