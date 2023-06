19-Jähriger wird Opfer eines Anrufbetrügers

Junger Mann gibt seine Push-TAN weiter. Von seinem Konto werden 760 Euro abgebucht.

Ein 19-Jähriger erhielt am vergangenen Mittwoch einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters seiner Banking-Software. Der vermeintliche Mitarbeiter gab an, dass ein Softwareupdate seiner App auf dem Handy nötig sei. Nach dem Telefonat bekam der 19-Jährige laut Bericht der Polizei eine SMS, welche einen Link zu einer Internetseite beinhaltete. Hier gab der Herr nun seine Daten inklusive Push-TAN ein. Am Folgetag wurden ihm insgesamt 760 Euro von seinem Konto abgebucht. (AZ)