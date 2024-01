„1923 war das schwerste Jahr aller Zeiten für das deutsche Reich“

Von Hans Bosch - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Vor 100 Jahren kostete in Krumbach der Laib Brot 260 Milliarden und das Pfund Fleisch 3,2 Billionen Mark. Beim damaligen Hitler-Putsch spielte auch Karl Mantel eine bedeutsame Rolle.

„Der Sturm des Vergänglichen hat wieder ein Jahr hinabgetragen in das Meer der Ewigkeit. Mit Hoffnungen war es begrüßt worden, als es emporstieg. Aber ohne Schwung sieht man es dahinsinken. Denn ein Jahr ist wieder um, das einst in den Büchern der Weltgeschichte nur erzählen kann von deutscher Bedrückung, deutscher Not und deutschem Elend. So fahre denn hin, du unglückliches Jahr, du schwerstes aller Zeiten und nimm alles mit in dein Grab, was du uns an Kummer und Sorgen aufgebürdet hast! Noch einmal geht, ehe die zwölf schweren Schläge durch die Silvesternacht dröhnen, das Auge zurück zum ersten Tage und durchsucht die lange Reihe alles dessen was geschah, was an Mühsal und Arbeit, Schmerz und Weh, was an sonnigen und schattigen Stunden vorüberzog. Tausende gingen, gingen gern aus diesem Jammertale, Tausende kamen, um das Erdenleben zu beginnen. Ein ewiges Wandern und Wechseln ist es, ein rastlos sich änderndes Bild auf dem stets gleichen Schauplatz dieser Erde.“

So ist es in einem Rückblick des Krumbacher Boten zum Jahreswechsel 1923/24 zu lesen, also vor genau 100 Jahren. Die vergangenen zwölf Monate werden als das „unglücklichste und schwerste Jahr aller Zeiten für das Deutsche Reich“ bezeichnet. Was war der Grund für eine solche Feststellung? Zum Verständnis seien einige Zahlen genannt: Für einen amerikanischen Dollar waren nach dem amtlichen Kurs 4,189 Billionen Mark zu bezahlen. Der Schweizer Franken kostete in den letzten Dezembertagen 756,155 Milliarden, die österreichische Krone 59,850 Millionen und der französische Franc 756,155 Milliarden Mark.

