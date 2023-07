1952 ging die Polizei in Krumbach gegen „Wassersünder“ vor

Von Manfred Keller - 18:00 Uhr Artikel anhören Shape

Nicht immer war die Wasserversorgung in Krumbach unproblematisch. Bei Hitze gab es in den 50er-Jahren Verbote. Nicht erlaubt war das Waschen von Autos mit Leitungswasser.

Sommer 2023. Die ersten Hitzewellen haben das weiß-blaue Bayernland und auch die heimische Region schon heimgesucht – auch wenn hier die später einsetzenden Regenfälle für das mittlerweile dringend benötigte Nass gesorgt haben. Die Auswirkungen der Hitzethematik verästeln sich jedoch in mannigfache Bereiche. Unter dem Thema „Wasserzukunft Bayern 2050“ arbeitet aktuell die bayerische Politik an Konzepten zur Sicherstellung der Wasserversorgung. Ganz allgemein wird der mahnende Ruf nach sparsamem Umgang mit dem Trinkwasser reihum deutlich vernehmbar, und in einigen Landkreisen wird der private Wasserverbrauch (zum Beispiel Garten sprengen, Autowaschen, Pool befüllen) per kommunaler Verordnung eingeschränkt. Verbote, die das Autowaschen betreffen, gab es in den 50er-Jahren auch schon in Krumbach.

In Krumbach ist das städtische Wasserwerk für die Versorgung der Stadt und ihrer Bürger mit Trink- und Betriebswasser und somit auch für die Bereitstellung des für öffentliche Zwecke benötigen Wassers zuständig und verantwortlich. Dank einer „vorausschauenden Daseinsvorsorge in Sachen Trinkwasser“ weiß sich die Kammelstadt durchaus auf der sicheren Seite. Welchen Störungen dieses Versorgungsunternehmen durch andauernde Hitzezeiten in früheren Jahren unterworfen war, geht indes aus einem Aufruf der Stadtväter aus dem Jahr 1952 hervor, in dem die Einwohnerschaft dringend ermahnt wurde, mit Rücksicht auf die Gesamtbevölkerung das Besprengen von Gartenanlagen und Straßen vorläufig ganz einzustellen und den sonstigen Wasserhaushalt auf das Notwendigste zu reduzieren.

