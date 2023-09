Krumbach

20-jährige Geschichte des Heimatmuseums Krumbach: Feierstunde im Museum

Plus Das Mittelschwäbische Heimatmuseum feierte sein in der heutigen Form 20-jähriges Bestehen. Vor zwei Jahrzehnten waren Sanierung und Neugestaltung vollendet.

Von Thomas Niedermair

Mit einem Festakt wurde im Mittelschwäbischen Heimatmuseum Krumbach das 20-jährige Jubiläum der Um- und Neugestaltung dieser für das kulturelle Leben im Landkreis bedeutsamen Einrichtung gefeiert. Museumsleiterin Anita Roth stellte die Sonderausstellung "Geschenkt – Gekauft – Geliehen" zusammen, die noch bis Sonntag, 24. September, zu sehen ist und eine vielfältige Auswahl von Erwerbungen des Heimatmuseums zeigt.

Bürgermeister Hubert Fischer würdigt Engagement für Heimatmuseum

Das 1908 gegründete Museum befindet sich seit 1950 an seinem heutigen Standort in der Heinrich-Sinz-Straße und wurde von 1996 bis 2003 grundlegend saniert, um- und teilweise neu gebaut. Mit dem Erwerb der ehemaligen Gaststätte Krone durch den 1995 gegründeten Zweckverband Mittelschwäbisches Heimatmuseum, der sich als Träger jeweils zur Hälfte aus Mitteln der Stadt und des Landkreises speist, konnte der Umbau realisiert werden. Ein neuer Eingangsbereich, Verwaltungs-, Depot- und Sanitärräume sowie eine über zwei Stockwerke reichende Neupräsentation ermöglichte ein zeitgemäßes Dokumentieren schwäbischer Kultur und Geschichte. In einem zweiten Bauabschnitt erfolgte die Sanierung des denkmalgeschützten ehemaligen jüdischen Bürgerhauses samt Hinterhaus.

