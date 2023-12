Krumbach

18:00 Uhr

20 Jahre Jugendsozialarbeit: Eine Ruhe-Oase an der Krumbacher Mittelschule

Die Jugendsozialarbeit an Schulen feiert Jubiläum. Seit 20 Jahren ist sie an der Mittelschule Krumbach ansässig.

Plus Egal, ob Schulangst, Mobbing oder Drogenprobleme: Wie die Jugendsozialarbeit an der Mittelschule Krumbach hilft. Für Benjamin Schilder stetig eine Herausforderung.

Wer erinnert sich nicht an das Zittern und Bangen, wenn der Lehrer zur Abfrage an die Tafel ruft? Schule ist nicht immer und nicht für jede und jeden leicht. Zum Problem wird es, wenn die Schulkinder sich morgens nicht mehr aus dem Bett trauen oder anfangen, die Schule aus lauter Sorge zu schwänzen. Diagnose: Schulangst. Seit Corona seien die psychischen Probleme – wie die Schulangst – laut Jugendsozialarbeiter Benjamin Schilder bei den Schulkindern angestiegen. An der Mittelschule in Krumbach hätten sich seit der Pandemie zwar nicht mehr Kinder an ihn gewendet, jedoch seien die Ursachen andere. Weniger Streitigkeiten und Konflikte, dafür mehr Fälle von psychischen Belastungen. Da ist es gut, einen festen Ansprechpartner vor Ort zu haben. Ohne Termin und ohne großen Aufwand.

Die Tür der Jugendsozialarbeit: Wer sich noch nicht traut zu klopfen, kann auch einen Zettel in den Kummerkasten werfen. Foto: Mira Herold-Baer

Wenn den Kindern und Jugendlichen der Mittelschule Krumbach etwas auf dem Herzen liegt, können sie immer bei der Jugendsozialarbeit an der Tür klopfen. Benjamin Schilder öffnet. Seit zehn Jahren bietet er den Schülerinnen und Schülern Unterstützung in Krisen und schwierigen Lebenslagen an. Gefördert wird die Jugendhilfe von ProArbeit und dem Landkreis Günzburg. Insgesamt gibt es das Angebot an 13 Schulen des Landkreises. Der Jugendsozialarbeiter an der Mittelschule Krumbach bittet jede und jeden zu sich herein, egal mit welchem Anliegen die Jugendlichen kommen. In dem Büro steht ein kleines Sofa und zwei Lehnstühle bereit, es riecht nach Keksen. Alles zum Wohlfühlen, das lockert die Gesprächsatmosphäre. Wer sich noch nicht traut zu reden, kann zu Beginn auch einfach einen Zettel in den Kummerkasten werfen. Benjamin Schilder kümmert sich.

