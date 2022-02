2000 Euro Schaden bei Auffahrunfall in Krumbach

Pkw-Fahrerin demoliert mit ihren Wagen ein Fahrzeug. Verletzt wird glücklicherweise niemand, aber der Schaden ist erheblich.

Am frühen Samstagnachmittag kam es in der Babenhauser Straße in Krumbach zu einem Auffahrunfall, als eine Pkw-Führerin ein vor ihr verkehrsbedingt abbremsendes Fahrzeug übersah und diesem auffuhr. Verletzt wurde, wie die Polizei weiter berichtet, niemand. An den Pkw entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. (AZ)