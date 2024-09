In der Kletterhalle begrüßte der Alpenverein Krumbach Roy Seibicke aus Krumbach als sein 2000. Mitglied. Seine Frau Nadja und die drei Kinder Merle, Sam und Ronja sind ebenfalls als Mitglieder dem Alpenverein beigetreten. Die neuen Mitglieder freuten sich über Begrüßungs-Geschenke, unter anderem einen Kletterkurs in der Kletterhalle in Krumbach.

