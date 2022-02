22-Jähriger fährt auf nicht versichertem E-Roller durch Krumbach

Weil ein 22-Jähriger mit einem nicht versicherten E-Roller durch Krumbach fährt, erwartet ihn jetzt eine Anzeige.

Ein E-Roller-Fahrer ist am frühen Donnerstagabend in der Anton-Nagenrauft-Straße in Krumbach unterwegs gewesen, ohne das Fahrzeug versichert zu haben. Der Polizei war der 22-Jährige gegen 17.30 Uhr aufgefallen. Der Mann sagte, er habe nicht gewusst, dass er das Fahrzeug hätte versichern müssen.

Laut Polizeiinspektion Krumbach erwartet ihn jetzt eine Anzeige, weil er gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen hat. (AZ)