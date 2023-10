Krumbach

25 Jahre deutsch-französische Partnerschaft Sarreguemines-Krumbach

Seit 25 Jahren in Freundschaft verbunden: Auch dieses Jahr gibt es wieder einen Austausch zwischen dem SKG in Krumbach und dem Lycée Jean de Pange in Sarreguemines.

Plus Mit einem Festakt am Simpert-Kraemer-Gymnasium wurde das 25. Jubiläum des Schüleraustauschs Krumbach-Sarreguemines gefeiert.

Von Caterina Bosch

Aufregung bei den Zehntklässlern des Simpert-Kraemer-Gymnasiums (SKG). Zusammen mit ihren französischen Austauschpartnern und deren Lehrerinnen Sandrine Heim-Fonton und Christelle Durand vom Lycée Jean de Pange aus Sarreguemines sowie vielen weiteren Begleitern und Unterstützern des Austauschs galt es, in der Aula des SKG ein besonderes Fest zu begehen.Die Schulpartnerschaft der beiden Schulen wurde 25 Jahre alt.

Nachdem der Chor der fünften Klassen die Festgäste mit dem Kanon „Frère Jacques“ fröhlich begrüßt hatte, bedankte sich Direktor Norbert Rehfuß bei allen Beteiligten, die diesen Austausch über so viele Jahre hinweg möglich gemacht haben: Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte seien der Geist, der diesen Austausch trage. Die Partnerschaft zwischen den Schulen zweier Länder, die so lange als „Erbfeinde“ galten, biete die Gelegenheit zur praktischen Anwendung der Sprache in realen Situationen und damit zu horizonterweiternden Begegnungen. Dies sei prägend für alle Beteiligten und bestenfalls entwickelten sich daraus lebenslange Freundschaften.

