30.000 Euro Schaden bei schwerem Zusammenstoß in Krumbach

Weil ein Autofahrer in Krumbach die Vorfahrt eines anderen Autos übersieht, kommt es zu einem schweren Autounfall mit hohem Sachschaden.

Zwei Autos sind am Sonntagnachmittag auf der Burgauer Straße in Krumbach zusammengestoßen. Ein 54-Jähriger wollte die Burgauer Straße von der Dr.-Knoll-Straße kommend überqueren. Er missachtete die Vorfahrt eines Autos, das aus Billenhausen in Richtung statt fuhr. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Das Auto des Unfallverursachers musste anschließend abgeschleppt werden. (AZ)