31-Jähriger stiehlt Whirlpool in Krumbacher Baumarkt

Der Diebstahl wird von einem aufmerksamen Mitarbeiter bemerkt. Was den Mann nun erwartet.

Einen Ladendiebstahl in einem Krumbacher Baumarkt Krumbacher Baumarkt meldet die Polizei in ihrem Bericht. Am Freitag ging ein 31-jähriger Kunde in den Vorraum des Baumarktes und lud hier einen Whirlpool im Wert von 339,99 Euro in seinen Einkaufswagen. Anstatt sich zur Kasse zu begeben, verließ er den Baumarkt wieder und ging auf den Parkplatz. Hier wurde er letztendlich von einem aufmerksamen Mitarbeiter des Baumarkes, der den Vorfall beobachten konnte, angesprochen. Den Herren erwartet nun laut Polizei eine Anzeige wegen Diebstahls. (AZ)