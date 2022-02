350 Liter Diesel in Krumbach aus einem Bagger gestohlen

Ein Baggerfahrer findet am Montagmorgen im Krumbacher Südwesten einen leeren Tank vor. Ein Dieseldieb hat den Tank geleert und sich bereichert.

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Montag ungefähr 350 Liter Diesel aus einem Bagger am Schwarzlachenberg in Krumbach gestohlen. Der Baggerfahrer bemerkte am Montag bei Arbeitsbeginn laut Polizeiinspektion Krumbach den offenen Tankstutzen und seinen leeren Tank.

Spritdieb leert Baggertank am Schwarzlachenberg in Krumbach

Der Bagger war erst vor dem Wochenende vollgetankt worden. Die Polizei bittet telefonisch unter 08282/905-0 um Zeugenhinweise. (AZ)