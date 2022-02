37-Jährige fährt ohne gültigen Führerschein durch Krumbach

Eine Fahrerin wird von der Polizei in der Krumbacher Bahnhofstraße kontrolliert. Sie ist ohne gültigen Führerschein unterwegs. Was sie nun erwartet.

Am Montag um 22.05 Uhr wurde eine 37-jährige Pkw-Fahrerin in der Bahnhofstraße in Krumbach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Auf die Frage nach ihrem Führerschein musste sie laut Polizei angeben, dass sie aktuell keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

37-Jährige in Krumbach ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)