48-jähriger Ladendieb fliegt in Krumbach auf

Ein Mann soll schon mehrmals in einem Laden in der Krumbacher Bahnhofstraße gestohlen haben. Jetzt haben ihn Mitarbeiter erwischt.

Die Polizei Krumbach ist von Mitarbeitern eines Supermarktes in der Bahnhofstraße in Krumbach über einen Ladendieb informiert worden. Dieser habe dort laut Angaben der Filialleiterin schon mehrere Male gestohlen. Die Polizeibeamten konnten den 48-jährigen Ladendieb vor Ort stellen. Der entstandene finanzielle Schaden beläuft sich auf einen einstelligen Bereich, so die Beamten. Der 48-Jährige musste mit auf die Dienststelle. (AZ)